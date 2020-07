Harry Potter 'completa' 40 anos de magia nesta sexta

Não muito tempo atrás, um novo universo passou a habitar o imaginário de milhões de pessoas. Harry Potter, um dos personagens mais queridos da história, completa nesta sexta-feira (31) 40 anos no mundo mágico criado por J.K. Rowling.

Sua trajetória é mais do que fantasia. O Menino Que Sobreviveu, como é conhecido, personifica o crescer. Agraciado com o poder da magia, Harry passa a adolescência fazendo descobertas, lidando com dores e amores, lutando contra o mal, até que finalmente se torna adulto. E tudo não passou de uma fase da vida.

Talvez por isso a saga tenha se tornado a série de livros mais vendida, com 500 milhões de cópias. Grande parte disso, é claro, graças a Daniel Radcliffe, que dos 11 aos 22 ano deu cara e voz nos oito filmes do personagem.

MARCA DE BRAVURA

A famosa cicatriz na testa de Potter remonta ao dia em que seus pais foram assassinados. Depois de matar seu pai Tiago, Voldemort tenta atacar Harry, mas sua mãe, Lilian, impede, fazendo com o feitiço se voltar contra o feiticeiro. O ato de bravura é responsável por colocar um fragmento da alma de Voldemort em Harry, que se torna uma horcrux e fica marcado para sempre com a cicatriz

MAGIA TUPINIQUIM

E se Harry tivesse nascido no Brasil? Bem, isso seria possível, já que no país está uma das 11 escolas de magia e bruxaria espalhadas pelo mundo. A Castelobruxo fica na Floresta Amazônica, aparecendo como ruínas aos trouxas, e é protegida pelo seres fantásticos Caiporas

FIEL ESCUDEIRA

Harry ganha a coruja Edwiges de Hagrid, na sua primeira visita ao Beco Diagonal, no dia do seu aniversário de 11 anos. Mais além de entregar e receber cartas para Harry, essa coruja-das-neves era uma companhia leal e fiel ao bruxo. Ela é morta por um Comensal da Morte, na Batalha dos Sete Potters

DUPLA INFALÍVEL

Ronald Abílio “Rony” Weasley e Hermione Jean Granger, vividos no cinema por Rupert Grint e Emma Watson, respectivamente, são seus melhores amigos. Rony é meio desleixado, teimoso, mas divertido, já Hermione é inteligente, justa e ambiciosa. Os dois são essenciais em todas as aventuras de Harry

ACCIO MARATONA

A história d’O Menino Que Sobreviveu

31 de julho de 1980 – Nasce Harry Tiago Potter, filho único de Lilian e Tiago Potter, em Godric’s Hollow, na Grã-Bretanha

31 de outubro de 1981 – Voldemort mata os pais de Harry, fazendo com que o bruxo órfão vá morar com seus nem tão queridos tios Petúnia e Válter Dursley, além do primo Duda

31 de julho de 1991 – No aniversário de 11 anos, Harry descobre que é bruxo, sendo buscado por Rúbeo Hagrid para iniciar seus estudos na Escola de Magia de Bruxaria de Hogwarts

1º de setembro Harry vai à escola de bruxaria para seu primeiro ano letivo, a bordo Expresso de Hogwarts, onde conhece seus amigos Hermione Granger e Rony Weasley

9 de novembro de 1991 – No seu primeiro jogo de quadribol, Harry, como apanhador, consegue capturar o pomo de ouro, garantindo vitória à sua casa Grifinória

Junho de 1992 – Harry enfrenta pela primeira vez Lorde Voldemort, marcando assim o começo de um embate entre o bem e o mal que duraria anos

9 de maio de 1993 – No fim do segundo ano letivo, o bruxo descobre a Câmara Secreta e consegue derrotar o basilisco

31 de outubro de 1994 – Já com 14 anos, é um dos escolhidos para participar do Torneio Tribuxo, para a surpresa do mundo mágico

2020 – Ele se torna chefe do Departamento de Execução das Leis da Magia do Ministério da Magia Britânico. Harry continua tendo que lidar com as marcas que Voldemort deixou no mundo mágico, assim como enfrentar os desafios da paternidade

1º de setembro de 2017 – Harry e Gina levam Albus Severus Potter para tomar o Expresso de Hogwarts e começar os estudos na escola de magia. Os outros filhos do casal, James Sirius Potter, já cursava, e Lily Luna Potter foi depois

2007 – Após a guerra, Harry não se forma em Hogwarts e se torna Auror, um bruxo que luta contra as Artes das Trevas. Pouco menos de 10 anos depois, ele se torna Chefe dos Aurores

2 de maio de 1998 – Na Batalha de Hogwarts, Harry finalmente consegue derrotar Voldemort, assim como eliminar a parte da alma d’Aquele-Que-Não-Deve-Ser-Nomeado que havia dentro dele

31 de julho de 1997 – Harry alcança a maioridade, celebrada aos 17 anos no mundo bruxo

27 de julho de 1997 – A Batalha dos Sete Potters se faz necessária para proteger o Potter

Maio de 1997 – O bruxo, já bem grandinho, começa a namorar Gina Weasley, sua futura esposa

18 de dezembro de 1995 – Primeiro beijo de Harry, com Cho Chang

24 de junho de 1995 – Voldemort retorna ao seu corpo, em uma cerimônia dos Comensais da Morte. Neste primeiro duelo direto entre Potter e ele, nenhum dos dois leva a melhor