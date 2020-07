'Chaves' sai da grade do SBT após perda dos direitos de exibição

A emissora SBT anunciou, em nota divulgada nesta sexta-feira (31), que deixará de exibir a partir de amanhã o seriado "Chaves".

O motivo é uma notificação recebida pela rede de televisão mexicana Televisa, que detém os direitos do programa, além de "Chapolin" e "Chespirito". De acordo com o comunicado do SBT, há um "problema pendente a ser resolvido com o titular dos direitos das histórias".

O contrato de exibição do humorístico mexicano vale até esta sexta. Atualmente, o programa ocupa dois horários semanais na grade da emissora brasileira: um na madrugada de sábado, outro na manhã de domingo.

O canal de Silvio Santos lamenta a decisão da Televisa, e afirma ter confirmado "verbalmente" a renovação do contrato de exibição – que, entretanto, não ocorreu.

Em agosto, "Chaves" completaria 34 anos de exibição no SBT.