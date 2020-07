Beyoncé lança álbum visual 'Black is King' e clipe da faixa 'Already'

Esta sexta-feira (31) é um dia animado para os fãs de Beyoncé. A cantora lançou o esperado álbum visual "Black is King" na plataforma Disney+, nos Estados Unidos, e o clipe da faixa "Already", que integra o filme.

"Black is King" foi escrito e dirigido por Beyoncé. A produção também conta com as participações de Jay-Z, Kendrick Lamar, Childish Gambino, Pharrell Williams, Naomi Campbell, Tina Knowles, Lupita Nyong'o e Kelly Rowland.

"Com esse álbum visual, eu queria apresentar elementos da história negra e da tradição africana, com um toque moderno e uma mensagem universal, e o que realmente significa encontrar sua auto-identidade e construir um legado", disse a cantora.

O filme ainda não está disponível no Brasil, já que o streaming da Disney não funciona no país. A faixa "Already", no entanto, já está no YouTube e nas principais plataformas digitais. A música é uma parceria com Major Laser e Shatta Wale. Assista: