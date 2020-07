Público escolhe nome do novo programa da Band apresentado por Mariana Godoy

Mariana Godoy estreia na tela da Band comandando o novo programa das manhãs da emissora. E quem vai escolher o nome da atração, criada por Zeca Camargo, é o público! São quatro opções: Vem com a Gente, Nossa Manhã, Bom Te Ver e Melhor Agora.

"O programa será um mosaico do Brasil, onde todos estarão representados e poderão participar, ao vivo, com comentários, perguntas e sugestões. E a participação do telespectador já começa na escolha do nome. O Brasil vai ser ver na TV", adianta a apresentadora.

O público pode escolher o nome preferido votando pelo site da Band ou deixando um comentário no perfil da Band no Instagram (@bandtv). A decisão será revelada na próxima segunda-feira às 9h. Nesta quinta-feira, 30, Zeca Camargo e Mariana Godoy farão uma live no Instagram da Band, às 11h, para contar tudo sobre a nova atração.

"Será uma espécie de coletiva de imprensa: a tradicional sessão de perguntas e respostas, só que direto com o público. Queremos deixar o programa transparente, sem segredos, já que o próprio telespectador vai nos ajudar nos temas e discussões. Vamos usar a live, uma ferramenta tão contemporânea, para deixar o espaço aberto para dúvidas e questões que envolvem o novo projeto", explica Zeca Camargo