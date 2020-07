MC Atrevida morre após passar por procedimento estético no Rio

A funkeira Fernanda Rodrigues, conhecida como MC Atrevida, morreu depois passar por um procedimento estético em uma clínica em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio.

No domingo (26), dez dias depois de fazer a cirurgia, Fernanda foi à emergência do Hospital Municipal Evandro Freire, na Ilha do Governador, sentindo fortes dores. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a cantora foi encaminhada para Unidade de Terapia Intensiva em estado grave, e morreu no dia seguinte.

O procedimento foi realizado na clínica Rainha das Plásticas. De acordo com a Polícia Civil, há várias denúncias de que o local funciona clandestinamente em diferentes delegacias. Segundo o delegado André Neves, responsável pelo caso, o laudo do Instituto Médico Legal aponta que a morte foi provocada por uma infecção generalizada.

Pela internet, familiares e amigos de Fernanda prestaram homenagens e lamentaram a morte da cantora.

No dia 7 de julho, MC Atrevida fez uma publicação em uma rede social, elogiando a dona do estabelecimento.

A reportagem da BandNews FM tentou contato com a clínica, mas não conseguiu retorno.