'Luca': Pixar anuncia filme sobre amizade inusitada

A Pixar anunciou sua mais nova animação nesta quinta-feira (30). "Luca", do diretor Enrico Casarosa, vai contar a história de amizade entre um garoto e seu novo amigo, que é, na verdade, um monstro marinho.

A aventura se passa na Riviera Italiana e deve chegar aos cinemas em julho de 2021. "Essa é uma história profundamente pessoal para mim, não somente por se passar na Riviera Italiana, onde cresci, mas porque o ponto central do filme é a celebração da amizade", afirmou Casarosa. "As amizades da infância geralmente definem o curso de quem a gente quer se tornar e esses laços estão no centro de Luca", completou.

Casarosa também dirigiu o curta-metragem La Luna, indicado ao Oscar na categoria em 2012.

Meet “Luca.” Directed by Enrico Casarosa & produced by Andrea Warren, our all-new film will introduce a boy named Luca as he experiences an unforgettable summer in a seaside town on the Italian Riviera. “Luca” opens in theaters summer 2021. pic.twitter.com/orlIxzqXnB

— Pixar (@Pixar) July 30, 2020