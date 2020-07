Elza Soares faz 'manifesto antirracista' em novo clipe com Flávio Renegado

Com 90 anos, Elza Soares segue na ativa com músicas e clipes inéditos. Nesta quinta-feira (30), a cantora lançou um vídeo para “Negão Negra”, música em parceria com Flávio Renegado.

A faixa traz batidas eletrônicas e versos de rap, unindo gerações de artistas que se encontram em um ponto comum: a luta contra o racismo. “Estamos atravessando um momento chato, mas lutamos contra esse horror do preconceito racial. Para isso canto uma música que fala lindo de nossa Mãe África, uma mamãe preta”, conta Elza.

O resultado é uma letra que aborda as injustiças sociais, amarrada ao clipe com imagens de protestos contra discriminação e bastidores da gravação do single, o terceiro de Elza Soares neste ano.

“Elza é a síntese de tudo pelo o que luto e acredito; uma mulher preta que sempre lutou e nunca se deixou calar e conseguiu chegar lá. Essa música é o meu hino, uma prece, uma conexão direta com meus irmãos e os nossos ancestrais”, afirma Flávio Renegado.

Assista ao clipe de 'Negão Negra', de Elza Soares e Flávio Renegado: