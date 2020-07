Cerimônia de premiação do Emmy 2020 será online

A 72º edição do Emmy, premiação mais importante da TV norte-americana, será virtual devido a pandemia do novo coronavírus. A cerimônia está prevista para o dia 20 de setembro.

Segundo o Deadline, a Academia Televisiva enviou uma carta aos indicados para informar sobre a mudança. "Como provavelmente adivinharam, não vamos pedir-lhes para ir ao Microsoft Theatre, no centro de Los Angeles, em 20 de setembro. Este ano, será uma vez mais a maior noite da indústria televisiva… Mas nós iremos até vocês", diz o texto, assinado pela produção e pelo apresentador do evento, Jimmy Kimmel.

"Estamos reunindo um excelente time de técnicos, produtores e roteiristas para trabalhar com Jimmy Kimmel e com você e seu time para ter certeza de que podemos filmar com você (e seus entes queridos ou com quem mais você escolher estar) em sua casa ou outro local de sua escolha".

Neste ano, a série Watchmen, da HBO, lidera as indicações com 26 nomeações ao prêmio. Produções da Netflix 160 indicações. Confira a lista completa aqui.