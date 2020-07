The Voice 2020: Carlinhos Brown volta à cadeira de técnico no lugar de Ivete Sangalo

A Globo anunciou nesta quarta-feira (29) as novidades para a nona temporada do "The Voice Brasil", que está em produção. A estimativa é que o reality musical tenha sua estreia até o fim do ano. A grande diferença desta edição é a saída de Ivete Sangalo do time de técnicos do programa. Carlinhos Brown, um dos técnicos originais, retorna ao posto depois de um ano fora.

A cantora baiana, certamente a técnica mais querida e disputada do programa, ficou três anos na cadeira da versão adulta do programa. Começou no The Voice Kids e trocou de lugar de Claudia Leitte. Brown se dividia entre os dois programas e, no último ano, ficou só no "Kids".

“Não foi uma decisão fácil e eu não estarei presente como técnica nesta edição, mas o ‘The Voice’ é uma família e estarei conectada com todo meu coração e minha torcida. E tranquila, porque sei que Brown vai cuidar dessa cadeira e das nossas vozes com todo amor e o talento de sempre, assim como IZA, Lulu e Teló. Vai ser mais uma edição linda, podem esperar!”, diz Veveta em anúncio divulgado pela emissora.

“Estar no ‘The Voice Brasil’ é sempre uma alegria. Conhecer novas vozes, aprender tantas coisas novas com quem chega para apresentar seu canto, sua arte. É sempre muito bonito ver a coragem de quem está ali compartilhando sua voz com todos nós”, comemora Brown, que também está animado para trabalhar com IZA pela primeira vez. "Nesta temporada, além de voltar a dividir bancada com os queridos Lulu e Teló, terei a hora de estar também com IZA, que é uma potência de presença e de voz. Vamos para mais um programa! Vamos com a força da música que é cura para todo o mal”, celebra.