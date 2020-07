Apresentador Rodrigo Rodrigues será velado nesta quarta no Rio

O velório do apresentador Rodrigo Rodrigues acontecerá nesta quarta-feira (29), no cemitério Memorial do Carmo, na zona portuária do Rio de Janeiro. O jornalista morreu nesta terça (28), vítima de complicações causadas pela covid-19.

Por conta do protocolo de enterro de vítimas do coronavírus, são permitidas no máximo dez pessoas no velório. Segundo a CNN Brasil, a cerimônia será a partir das 14h, em espaço aberto e com duração de 20 minutos. O corpo do apresentador será cremado.

Rodrigo Rodrigues estava internado desde sábado (25) no hospital Unimed, no Rio de Janeiro. Ele foi diagnosticado com covid-19 na primeira quinzena deste mês e sofreu complicações neste fim de semana. O apresentador teve uma trombose venosa cerebral e passou por uma cirurgia para diminuir a pressão intracraniana. Ele estava na UTI desde domingo em estado de coma induzido.

Na SporTV desde 2019, Rodrigues migrou para os Esportes em 2011, quando foi para a ESPN Brasil. Até então, era conhecido das artes e entretenimento, que assumiu no SBT, TV Cultura, Gazeta e na Band.