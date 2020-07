Em novo reality, noivos topam ficar nus na floresta, mesmo sem premiação

Você e sua noiva ou o seu noivo ficariam completamente nus no meio do mato, expostos às câmeras para todo o Brasil, e sem ganhar nenhum prêmio? Essa é a pergunta que os internautas mais fizeram durante a estreia de "Se Sobreviver, Case", novo reality do canal Multishow.

A proposta da atração é a de que casais devam ficar pelados durante 20 dias, enfrentando o frio, a chuva, as picadas de inseto e as privações da vida na floresta e, se sobreviverem a tudo isso juntos, provarão que conseguem encarar o matrimônio.

Quatro casais, que passarão por testes de resistência amorosa e emocional, se isolam em trecho da Mata Atlântica. O programa estreou nesta segunda-feira (27). Os participantes estão em diversas etapas do relacionamento, mas todos pretendem se casar: Paula e Renato, Layra e Viviana, Sayuri e Wender e Vitória e Stefano toparam o desafio de se expor para todo o Brasil.

"O corpo já está tremendo, já está pulando. As mãos estão geladas, a gente não consegue se aquecer. Tá difícil", reclamam Layra e Viviana em um dos momentos do episódio de estreia de Se Sobreviver, Case.

Muitos internautas não estavam acreditando que os casais estão se expondo sem nenhum prêmio em jogo. "Mentira?! Os casais ficam lá peladões passando frio tomando picada de mosquito no mamilo pra que então?", questionou uma espectadora. "Multishow, pode me chamar que aceito sem reclamar e faço valer", sinalizou outro.