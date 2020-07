Millie Bobby Brown será protagonista e produtora de novo filme da Netflix

Millie Bobby Brown, a Eleven da série "Stranger Things", vai protagonizar mais uma produção na Netflix, o longa "The Girls I've Been".

Brown também assina a produção executiva do filme, que será uma adaptação do novo livro de Tess Sharpe. Ainda não há título em português e nem data de estreia confirmada.

O longa contará a história de Nora, uma golpista que é feita refém durante um assalto a banco e precisa usar seus poderes de persuasão para salvar si mesma, a namorada e o ex.

Além de "The Girls I've Been", Brown, de apenas 16 anos, também estará na quarta temporada de "Stranger Things" e em "Enola Holmes". Além disso, a atriz também estreia em "A Time Lost", produção que ela escreveu em parceria com a irmã.