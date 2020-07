MasterChef Brasil: Jacquin e Paola dão dicas do que não combina com carne vermelha

A prova do leilão de carnes do MasterChef Brasil 2020 foi uma verdadeira aula para os participantes e para os telespectadores. Além de aprenderem como não tratar os mais variados cortes de carne, os fãs do programa também aprenderam que limão e queijo não são os melhores acompanhamentos para a carne vermelha.

Sara foi a primeira participante a errar nessa combinação. Ela preparou uma fraldinha com molho de queijos e não agradou aos jurados. "Queijo prato para mim nem é queijo", criticou Erick Jacquin. "Eu não gosto de carne com queijo, principalmente para um corte com tanta gordura entremeada", explicou Paola Carossela.

Já Fernanda exagerou no limão ao entregar um bife de chorizo com tomate confitado e molho de alho. "Vamos fazer um combinado? Queijo e limão a gente deixa do lado", disse Paola. "Por que limão vai com carne vermelha? O limão vai bem com a caipirinha", afirmou Jacquin.



A história do limão sobrou até mesmo para Renan, que preparou um goulash de bochecha com nhoque e sourcream. Dessa vez, o limão funcionava no prato. No entanto, ele não soube utilizar a quantidade correta da fruta e o creme azedo ficou com gosto de creme de leite.

O MasterChef Brasil é um formato da Endemol Shine Group. O programa é uma produção Endemol Shine Brasil para a Band e para o Discovery Home & Health. O talent show vai ao ar às terças-feiras, às 22h45, na tela da Band, com transmissão simultânea no aplicativo e no site do MasterChef Brasil. A atração também é exibida toda sexta-feira, às 20h30, no Discovery Home & Health.