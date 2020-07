Instagram coloca alerta de fake news em post de Madonna sobre cloroquina

Uma publicação feita por Madonna foi notificada pelo Instagram nesta terça-feira (28) por conter informações falsas. A cantora publicou um vídeo em que a médica norte-americana Stella Immanuel afirma que a hidroxicloroquina é a cura para a covid-19.

"A verdade vai nos libertar! Mas algumas pessoas não querem ouvir a verdade. Especialmente as pessoas no poder que ganham dinheiro com essa longa busca pela vacina, que foi comprovada e está disponível há meses", escreveu Madonna. "Preferem deixar que o medo os controle e deixar que os ricos fiquem mais ricos e que os pobres e doentes fiquem mais doentes. Esta mulher é minha heroína. Obrigado Stella Immanuel", completou.

O Instagram colocou um alerta de fake news na publicação, que dizia "Informação falsa. Checado por verificadores de fatos independentes". Algum tempo depois, a cantora apagou o vídeo de sua conta.