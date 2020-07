Grupo Bandeirantes de Comunicação lança a Play FM nesta sexta-feira

O Grupo Bandeirantes de Comunicação lança nesta sexta-feira, 31 de julho, sua nova emissora de rádio, a Play FM. Com programação musical voltada para os sucessos dos anos 80, 90 e início dos anos 2000, a rádio pode ser sintonizada na frequência 92.1 FM, ocupada nos últimos 13 anos pela Rádio Trânsito, projeto pioneiro do Grupo. A Play FM também está disponível no aplicativo Band Rádios para smartphones.

"A Play FM vai tocar só sucessos para o público adulto, resgatando o melhor do rádio dos anos 80, 90 e começo dos anos 2000 com artistas que hoje são pouco tocados nas rádios. Destaque também para as canções que foram grandes sucessos de massa, como temas de novelas e filmes", explica Betinho, diretor artístico da rádio. A programação da emissora também contará com boletins de notícias atualizados a cada meia hora.

Os ouvintes poderão conferir hits de artistas nacionais como Fábio Jr., Tim Maia, Guilherme Arantes, Sandra de Sá, Ritchie, Só Pra Contrariar e Chitãozinho & Xororó. Entre os internacionais, A-Ha, Duran Duran, Berlin, Madonna, Michael Jackson, George Michael, entre outros.

Confira os principais programas da Play FM

Play News 1ª. Edição. No ar de segunda a sábado, das 7h às 9h, com apresentação de Gislaine Martins. Para começar o dia bem informado com os destaques do noticiário, além do melhor da música.

Play Total. No ar de segunda a sábado, das 9h às 11h, com apresentação de Gislaine Martins. A revista radiofônica de todas as manhãs: música, informação, horóscopo e uma pitada do mundo das celebridades.

Delivery Play. No ar de segunda a sexta, das 11h às 13h, com apresentação de Robson Ramos. Muita interação com os ouvintes, que podem participar pelo WhatsApp (11) 999-936-451. Destaque para os temas de novelas e filmes que marcaram época.

É do Brasil. No ar de segunda a sexta, das 17h às 18h, com apresentação de Ricardo San. Uma hora com o melhor da música brasileira.