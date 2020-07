Macabro é estreia nacional em drive-ins em todo Brasil

O tema é de dar arrepios, está preparado? O filme nacional “Macabro” estreou esta semana no drive-in Belas Artes e promete causar muitos calafrios. Com direção de Marcos Prado, o longa conta a história verídica de dois irmãos, Ibraim e Henrique, que foram acusados da morte e estupro de oito mulheres, além de um idoso e uma criança, na região da Serra dos Órgãos, no Rio de Janeiro (RJ), nos anos 1990.

O mais “macabro” é que existe um certo fanatismo religioso por trás dos crimes. Os irmãos teriam sofrido abuso da família e discriminação de colonos suíços, que chegaram e estabeleceram uma comunidade religiosa muito rígida. Após o choque pela barbaridade dos crimes, moradores locais começaram a criar lendas e algumas indicavam que Henrique teria sido condenado injustamente. Ainda há muito mistério e perguntas sem respostas nesta história. O filme é contado do ângulo do Bope, o que traz mais ação.

O longa já tem mais de oito marcações para drive-ins em quatro cidades, o que configura, até para a Ancine, estreia nacional em cinemas. Além disso, “Macabro” ganhou o prêmio do público no Brooklyn Film Festival deste ano.