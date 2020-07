A música "Confisco", da banda Charlie Brown Jr., vai estar na trilha sonora do jogo "Tony Hawk's Pro Skater 1+2". A lista completa foi anunciada nesta terça-feira (28), em uma live da Noisey.

O game é um remaster dos dois primeiros títulos da franquia e vai ser lançado para PlayStation 4, Xbox One e computadores em 4 de setembro. O primeiro jogo, que simula o skate profissional em terceira pessoa, foi lançado em 1999 para Nintendo 64, DreamCast e PlayStation. Já o sucessor, aclamado por público e crítica, saiu em 2000.

A trilha sonora inclui as músicas originais e outras 37 novas, incluindo Charlie Brown Jr., Sublime, The Ataris e Less Than Jake.

O jogo também terá dois personagens brasileiros. Os skatistas Bob Burnquist e Leticia Bufoni serão representados por suas aparências atuais. Novos skatistas como Lizzie Armanto, Leo Baker, Shane O’Neill e Riley Hawk, filho de Tony, também serão personagens jogáveis.