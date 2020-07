CCBB: Mostra de cinema egípcio começa nesta quarta-feira

Começa nesta quarta-feira (29) a 2ª Mostra de Cinema Egípcio Contemporâneo do CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil), e dessa vez será totalmente online. Com obras independentes com foco político, 24 títulos transitam de documentário até terror, exibidos até o dia 23 de agosto. As obras prometem trazer um novo olhar sobre o país e seu estilo de vida.

Nesta quarta, a abertura fica por conta do documentário “Para Onde Foi Ramsés?”, seguido de um debate com o curador da mostra e diretor do filme, Amro Saad. Depois terá um show da banda Mazaher, que é responsável pela trilha sonora do documentário. E escuta essa: os vídeos virão diretamente do Egito.

Serão exibidos dois filmes por dia, e cada um deles será passado duas vezes, em dias e horários diferentes. Ah, e todos serão legendados e com audiodescrição.

Para ver a programação completa é só acessar o site, onde as transmissões também serão feitas. Lembrando que é totalmente gratuito, só é preciso fazer um rápido cadastro.