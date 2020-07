'The Umbrella Academy' ganha podcast sobre bastidores da segunda temporada

"The Umbrella Academy", uma das séries mais assistidas da Netflix, vai ganhar um podcast sobre os bastidores da segunda temporada.

O primeiro episódio de "Behind The Scenes: The Umbrella Academy" estará disponível em plataformas de áudio como Spotify, Deezer e Apple Podcast nesta quarta-feira (29). A segunda temporada da série estreia na sexta-feira (31) na Netflix.

O podcast já tem presença confirmada de Ellen Page (Vanya HarGreeves), Emmy Raver-Lampan (Allison) e Robert Sheehan (Klaus). Veja o teaser:

you never know when you might end up…the first episode of Behind the Scenes: The Umbrella Academy drops July 29. subscribe wherever you listen to podcasts: https://t.co/i52cF1Gs4S pic.twitter.com/27BHUWJCSp

