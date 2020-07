Morre Renato Barros, grande nome da Jovem Guarda, aos 76 anos

O cantor e guitarrista Renato Barros morreu nesta terça-feira (28) aos 76 anos. O músico teve complicações pulmonares após uma cirurgia por um problema cardíaco.

Líder do grupo Renato e Seus Blue Caps, um dos grandes nomes da Jovem Guarda, o artista é dono de sucessos como “Não te Esquecerei”, versão brasileira da música “California Dreaming”, do grupo The Mamas & The Papas, e “Pout Pourri”. Ainda assina como compositor diversas canções, como “Você Não Serve Pra Mim”, de Roberto Carlos.

Veja também:

Justiça proíbe venda de livro que orienta castigo físico em criança e adolescente

Apresentador Rodrigo Rodrigues morre aos 45 anos

A notícia da morte foi compartilhada por sua filha, Érika Barros, em publicação na rede social Instagram. “O problema é saber o que fazer com a saudade. Agora definitivamente meu pai é uma estrela”, afirmou.

O músico Gabriel Thomaz, do Autoramas, falou sobre o legado de Renato Barros – eles já dividiram o palco no festival Abril Pro Rock em 2014. “Ele fez tanta coisa na música brasileira que é até difícil enumerar. Nos ensaios eu ia sugerindo músicas para tocarmos no show e ele respondia ‘eu que fiz’, ‘eu que toquei’, ‘eu que gravei’, ‘eu que produzi’ ou "eu que contratei’.”