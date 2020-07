HBO prepara série sobre corrida pela vacina contra covid-19

A HBO está desenvolvendo uma minissérie sobre a corrida pela vacina contra a covid-19 no mundo. A produção será feita pelo diretor e roteirista Adam McKay, de "A Grande Aposta".

Segundo o site Deadline, a série será baseada no livro "The First Shot", de Brendan Borell, que contará a história da corrida mundial para encontrar a cura do coronavírus. A produção ainda não tem data de estreia.

McKay também está adaptando o filme "Parasita", vencedor do Oscar 2o2o, para uma série da HBO.