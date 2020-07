Apresentador Rodrigo Rodrigues morre aos 45 anos

O jornalista e apresentador Rodrigo Rodrigues morreu nesta terça-feira (28), por complicações causadas pela covid-19.

Rodrigo Rodrigues estava internado desde sábado (25) no hospital Unimed, no Rio de Janeiro. Ele foi diagnosticado com covid-19 na primeira quinzena deste mês e sofreu complicações neste fim de semana.

Rodrigues teve uma trombose venosa cerebral e passou por uma cirurgia para diminuir a pressão intracraniana. Ele estava na UTI desde domingo em estado de coma induzido.

No SporTV desde 2019, Rodrigues migrou para os Esportes em 2011, quando foi para a ESPN Brasil. Até então, era conhecido das artes e entretenimento, que assumiu no SBT, TV Cultura, Gazeta e na Band.