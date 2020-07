Sophie Turner dá à luz primeira filha com Joe Jonas

Sophie Turner e Joe Jonas já são papais! Segundo o site TMZ, a atriz britânica, conhecida por seu papel como Sansa Stark em "Game of Thrones" deu à luz na última quarta-feira (22). O bebê, uma menina, se chama Willa e nasceu em Los Angeles.

O músico e a atriz foram bem discretos durante a gravidez e nunca falaram publicamente sobre o assunto. Eles evitaram se esconder, no entanto. Em maio, eles foram vistos caminhando por Los Angeles e a barriguinha de Sophie era visível.

Os artistas se casaram em maio de 2019 após um noivado bastante festejado, que durou quase dois anos. As cerimônias foram realizadas em Las Vegas e em um castelo na França.

Sophie, 24 anos e Joe, 30, estão juntos desde 2017.