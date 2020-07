Quase 30 filmes e séries chegam à Netflix nesta semana! Veja a lista com todas as novidades

​Todas as semanas, a Netflix adiciona séries e filmes ao seu (já) extenso catálogo. Pensando nisso, selecionamos as principais estreias desta semana para você conseguir acompanhar as novidades da plataforma de streaming. Confira:

Lançamentos da Netflix nesta semana

Disponível a partir de segunda-feira (27)

A Escolha Perfeita 3

Disponível a partir de terça-feira (28)

Last Chance U (5ª temporada)

Disponíveis a partir de quarta-feira (29)

Cidade Pássaro

Hasta que la Boda nos Separe

Magos do Cubo

O Casamento de Nicole

Por Dentro das Prisões mais Severas do Mundo (4ª temporada)

Rede de Ódio

Resgate

Disponíveis a partir de quinta-feira (30)

Gormiti

Transformers — War for Cybertron Trilogy

Disponíveis a partir de sexta-feira (31)

Solteiramente

Sugar Rush (3ª temporada)

The Umbrella Academy (2ª temporada)

Vis a Vis — El Oasis

Disponíveis a partir de sábado (1º)