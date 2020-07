Netflix anuncia spin-off de 'The Witcher'

A Netflix anunciou, nesta segunda-feira (27), o lançamento de uma minissérie derivada de "The Witcher". Batizado de "Blood Origin", o spin-off terá uma temporada com seis episódios.

"Ambientada no mundo élfico 1200 anos antes do universo de The Witcher, Blood Origin contará uma história perdida no tempo – a origem do primeiro Bruxo, e os eventos que levaram à crucial 'conjunção das esferas', quando o mundo de monstros, homens e elfos fundiu-se para se converter em um só", diz a sinopse.

Blood Origin tem produção executiva de Declan de Barra e Lauren Schmidt Hissrich. A série será gravada no Reino Unido e ainda não tem data de estreia.