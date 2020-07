'Heroes at Home': Marvel publica quadrinhos de super-heróis em quarentena

A Marvel começou a publicar, neste domingo (26) nas redes sociais, histórias de seus super-heróis em quarentena, cada um na sua casa.

Os primeiros quadrinhos são do Homem-Aranha, que tenta assar croissants com seus super-poderes durante o isolamento. As histórias são roteirizadas por Zeb Wells com ilustrações de Gurihiru.

As histórias serão publicadas aos domingos até o dia 30 de agosto. As próximas vão mostrar a quarentena de Wolverine, Capitão Marvel, Hulk, Capitão América e Pantera Negra.