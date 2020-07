Lollapalooza dos EUA anuncia festival online para esta quinta; line-up tem Paul McCartney, Lorde e Tyler, the Creator

O festival Lollapalooza, cuja versão norte-americana aconteceria neste ano em Chicago, adaptou-se para o meio digital por conta da pandemia.

Rebatizado de Lolla2020, o evento traz mais de 100 artistas e aparições especiais, mesclando shows ao vivo e pré-gravados. A transmissão ocorrerá no YouTube oficial do festival entre esta quinta-feira (30) e domingo (2 de agosto), e todas as apresentações poderão ser vistas gratuitamente.

LEIA MAIS:

Apresentador Rodrigo Rodrigues está em coma induzido após complicações da covid-19

Netflix anuncia spin-off de ‘The Witcher’



Além do entretenimento e diversão durante estes tempos devastadores, a proposta é também incentivar doações a movimentos sociais, como campanhas antirracistas e de incentivo ao voto. Neste ano, os Estados Unidos, onde o voto é facultativo, elegerão seu presidente pelos próximos quatro anos. Michelle Obama, ex-primeira dama dos Estados Unidos, é uma das convidadas especiais.

O line-up do festival online foi divulgado nesta segunda-feira (27), e os horários de cada show deverão ser revelados pela organização na quarta-feira (29). Entre os artistas participantes, estão nomes do rock alternativo, como Arcade Fire, Yeah Yeah Yeahs e Josh Homme; e do pop, como Ellie Goulding, Lorde e Tove Lo.

Ainda, o hip hop marca forte presença em nomes como A$AP Rocky, Chance The Rapper e o alternativo Tyler, The Creator. Artistas celebradíssimos da velha guarda, como Metallica, Paul McCartney (que parece estar em todas!), Tom Morello e The Cure também se juntarão à transmissão.

Confira a lista completa de artistas e convidados especiais a seguir:

Reprodução/Instagram

Versão brasileira

O Lollapalooza Brasil é um dos poucos grandes eventos que seguem programados para 2020. Originalmente previsto para ocorrer em abril, o festival foi movido para dezembro, porém levando em conta o número diário de casos e mortes pela covid-19 em São Paulo, ainda pode ser adiado ou cancelado.

O mega evento de três dias está previsto para acontecer no Autódromo de Interlagos, com The Strokes, Guns N' Roses e Travis Scott como artistas principais.