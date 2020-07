Cantora Ana Vilela estreia em lives nesta quarta-feira

A cantora Ana Vilela, famosa pelo hit viral "Trem Bala", faz sua primeira live nesta quarta-feira (29). A cantora paranaense se apresenta no seu canal do YouTube a partir das 20h.

Ana começaria uma turnê que passaria pelo Brasil e chegaria à Europa em março. No entanto, precisou adiar o planejamento por conta da pandemia do novo coronavírus.

Além de singles dos dois álbuns lançados, Ana vai apresentar a recém-lançada versão de "Amanhã", de Guilherme Arantes. Ela também apresenta outras duas músicas de outros autores, mas 11 das 14 músicas apresentadas serão de composições próprias.

“Vai ser como o pontapé inicial da turnê, o show de lançamento que a gente ainda não tinha feito”, diz a cantora de 22 anos.

A apresentação será transmitida direto de um estúdio em São Paulo, respeitando todos os protocolos determinados pela Organização Mundial da Saúde. A artista estará acompanhada dos músicos Dayson Eller (baixo), Thalles Moura (guitarra e violão), Igor Nascimento (bateria) e Lucas Rodrigues (violão e guitarra). O show terá um cenário especial, abstrato, solar, baseado no clipe de “Amanhã”.

A live pode ser acessada na quarta-feira neste link.