Campanha de Dia dos Pais da Natura com Thammy Miranda provoca ataques transfóbicos

A campanha de Dia dos Pais da Natura deste ano tem Thammy Miranda como um dos principais personagens e isso gerou controvérsia nas redes sociais na tarde desta segunda-feira (27). Homem trans, Thammy é pai do pequeno Bento, 6 meses, fruto do casamento com Andressa Ferreira.

A ação publicitária, publicada há quatro dias, contempla a participação paterna de maneira ativa na vida dos filhos. Thammy é um dos papais. "As melhores lembranças que meu filho vai ter de mim, sem dúvidas, serão das coisas boas que a gente viver junto, seja brincando, sendo amigo, educando… É essa energia de presença, de estar junto, acompanhando e sendo companheiro que eu tenho e vou continuar tendo com ele. Ser pai é isso! Estar presente é o melhor presente!", escreveu ele, acrescentando a hashtag e indicando a publicidade.

Apesar de o post já ter alguns dias, uma onda de comentários transfóbicos começou nesta segunda-feira, motivado por um movimento no Twitter que ameaçou boicotar a marca desde a noite de domingo. A hashtag contra a Natura está entre os Trending Topics no início desta noite, mas é inflado também por pessoas que defendem Thammy e a campanha.

só to aqui pra dizer q o thammy miranda é mais pai que muito homem cis#NaturaNao é o crl, vai ter Pai Trans na campanha de dia dos pais SIM!!!!!!!!! pic.twitter.com/DGXyrhuEgX — matheus (@matheuszumaa) July 27, 2020

A galera do 'bem' e 'patriota' espumando de ódio contra uma empresa brasileira, pelo preconceito com o Thammy, criaram a hashtag #NaturaNao kkkk pois aqui eu sou #NaturaSim pic.twitter.com/KpZzLTLTvh — Marcos Vinícius (@marcosvca_) July 27, 2020