5 novas séries da Netflix que estreiam nesta semana

​Todas as semanas, a Netflix adiciona séries ao seu (já) extenso catálogo. Pensando nisso, selecionamos as principais estreias desta semana para você conseguir acompanhar as novidades da plataforma de streaming. Confira:

Novas séries da Netflix nesta semana

Disponível a partir de quinta-feira (30)

Transformers — War for Cybertron Trilogy. Dois líderes icônicos emergem em um planeta arrasado pela guerra entre Autobots e Decepticons na história que conta a origem do universo Transformers.

Disponíveis a partir de sexta-feira (31)

Sugar Rush (3ª temporada). Nesta competição, o tempo é o principal ingrediente. Ganha a equipe mais rápida no preparo dos melhores doces.

The Umbrella Academy (2ª temporada). Com a morte do pai, irmãos com poderes extraordinários se reencontram e descobrem surpreendentes segredos de família – além de uma ameaça iminente à humanidade.

Vis a Vis — El Oasis. Manipulada pelo homem por quem se apaixonou, essa moça cometeu um crime. Condenada à prisão, ela agora deve aprender a viver num ambiente hostil e impiedoso.

Disponível a partir de sábado (1º)