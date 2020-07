Veneza adere ao cinema drive-in, mas com barcos

Com sessões entre terça-feira (28) e sábado (1º), a cidade de Veneza inaugura seu primeiro drive-in náutico ainda neste mês. O projeto, chamado "Barch-in", terá visitantes em barcos estacionados perto do Arsenal de Veneza. Serão no máximo 50 barcos por exibição, com limite de 200 pessoas no total.

Ainda, os participantes poderão pedir jantares entregues em seus barcos, feitos pelo restaurante parceiro do Cassino de Veneza. A novidade é uma derivação do cinema drive-in com carros, modelo utilizado para retomar não apenas a exibição coletiva de filmes, mas também shows musicais e peças teatrais.

A lista de longa-metragens exibidos em Veneza varia de documentários até blockbusters. O primeiro será o filme "O Grande Truque", de Christopher Nolan.