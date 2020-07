Pernalonga completa 80 anos nesta segunda-feira

Dá para acreditar? Este astro internacional está ficando tão velho… O Pernalonga completa na próxima segunda-feira 80 anos desde sua primeira aparição, com direito a programação especial (veja abaixo). Com essa idade, o coelho astuto tem muita história para contar.

Em 27 de julho de 1940, ganhou vida pela primeira vez, no curta “A Wild Hare”, indicado ao Oscar. Desde então, se tornou famoso nos desenhos “Looney Tunes” e “Merrie Melodies”, exibidos originalmente entre 1930 e 1969, além de estrelar filmes, quadrinhos, games e tantas outras obras.

O coelho (ou lebre! – há um debate sobre isso) desembarcou no Brasil só nos anos 70, na Globo, exibido em programas como Xou da Xuxa e TV Globinho, ficando até 2005. No SBT, estreou nos anos 80, perdurando até 2014. Ganhar uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood, em 1985, foi pouco para a influência de Pernalonga. Mas, cá entre nós, isso tudo quem pode te contar melhor é ele – e “por hoje é tudo, pessoal!”

A CRIAÇÃO

˜Happy Rabbit, um protótipo do Pernalonga, apareceu pela primeira vez em 1938, no curta animado “Porky’s Hare Hunt”. Foi só em 1940 que o personagem ganhou os contornos atuais, já com o nome de Bugs Bunny, em “A Wild Hare”, dirigido por Tex Avery (foto). Neste desenho animado ele estreia seu bordão clássico, direcionado a Hortelino: “O que é que há, velhinho?”

A INFLUÊNCIA

A personalidade e o jeito dele foram inspirados em grandes celebridades do humor, como Charlie Chaplin, Groucho Marx, Clark Gable e outros. A inspiração estilística remonta a Max Hare, personagem de Walt Disney

MÚSICA CLÁSSICA

Entre seus talentos, Pernalonga sabe cantar ópera como poucos – até por isso teve carreira prolífica na música. Por mais de 30 anos, ele encantou o público com orquestras ao redor do mundo, estrelando “Pernalonga na Sinfonia”

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL

Neste mês, o canal Boomerang exibe “Looney Tunes” e “New Looney Tunes” todos os dias por uma hora – de segunda a sexta, às 18h, e, aos fins de semana, às 11h. Nesta segunda, tem maratona, além de “Space Jam: O Jogo do Século”, às 16h. No Cartoon Network, os episódios são exibidos até segunda, às 16h e 23h; o filme, hoje, às 21h, e amanhã, às 13h

PERSONAGENS

Patolino

Meio egoísta, nervoso e invejoso, seu bordão é “Você é desprezível”

via GIPHY

Taz

Bicho de estimação do coelho, se transforma em um tornado quando irritado

via GIPHY

Hortelino Troca-Letras

Caçador aposentado e âncora do jornal local

via GIPHY

Willie E. Coyote

Sempre bola planos mirabolantes para pegar o Papa-Léguas



via GIPHY

Lola Bunny

É a companheira muito animada e doidinha do Pernalonga



via GIPHY

Gaguinho

Porquinho ingênuo, vive em aventuras com seu melhor amigo, o Patolino



via GIPHY