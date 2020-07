Zeca Pagodinho fará live de Dia dos Pais para 'família do samba'

View this post on Instagram

O almoço de celebração do Dia dos Pais já tem trilha sonora (e animação) garantida! Atendendo a pedidos, Zeca Pagodinho fará uma#LIVE dia 09 de Agosto, às 13h, no seu canal do YouTube. O link está aqui na bio, aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho! O show ao vivo é um presente para todos os pais da família do samba! #zecapagodinho #live #diadospais