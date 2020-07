Brasil Game Show faz live de oito horas com convidados especiais nesta sexta

Sem edição presencial neste ano, a BGS (Brasil Game Show) apresenta uma live nesta sexta-feira (31) com convidados especiais. Entre os nomes confirmados estão Shota Nakama, criador da Video Game Orchestra, e Charles Martinet, dublador do personagem Mario.

Ambos participaram das últimas duas edições da feira brasileira, que em 2020 aconteceria entre os dias 8 e 12 de outubro, no Expo Center Norte. Com a pandemia de covid-19, o evento foi movido para as mesmas datas de 2021.

A transmissão dessa semana, com início às 13h, terá oito horas de duração. Além das atrações internacionais, o evento digital vai reunir influenciadores e personalidades dos eSports.

"Nossa intenção é manter a interação com os fãs durante o ano, minimizar a distância entre o público e a indústria e, por algumas horas, sintonizar toda a comunidade gamer numa corrente positiva, animada e disposta a se divertir, ainda que virtualmente", afirma Marcelo Tavares, fundador e CEO do evento. Assista ao vídeo de anúncio da live: