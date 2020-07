6 itens para celebrar Stanley Kubrick, um dos cineastas mais influentes do século 20

Em 26 de julho de 1928 nasceu o cineasta norte-americano Stanley Kubrick. Entre os sucessos do diretor estão Spartacus, 2001: Uma Odisseia no Espaço, Laranja Mecânica, Lolita, Laranja Mecânica, Doutor Fantástico e O iluminado. Stanley Kubrick frequentemente é apontado como um dos cineastas mais influentes do cinema no século XX e foi eleito o oitavo maior diretor de todos os tempos pelo British Film Institute e a revista Sight & Sound em 2002. Falecido em 1999, o artista passeou por vários gêneros desde filmes históricos, ficção científica, aventura e terror. Para celebrar sua obra selecionamos 5 peças que marcam a antologia do cineasta. Confira:

1. 2001: Uma odisséia no espaço





Em 1968 chegava aos cinemas o épico espacial que marcaria para sempre a indústria cinematográfica, 2001: Uma Odisseia no Espaço, considerado um dos mais importantes e influentes filmes da história. A obra teve seu roteiro escrito a quatro mãos, pelo autor de ficção científica Arthur C. Clarke e pelo cineasta Stanley Kubrick. O filme revolucionou a indústria do cinema com suas cenas inesquecíveis e efeitos visuais pioneiros para a época. Compre a partir de R$ 54,90.

2. Box Stanley Kubrick – Um diretor visionário





Coleção de 8 blu-rays que reúne 7 filmes de sucesso de Stanley Kubrick, considerado por muitos como o maior cineasta de todos os tempos: Lolita (1962), 2001 – Uma Odisseia no Espaço (1968), Laranja Mecânica (1971), Barry Lyndon (1975), O Iluminado (1980), Nascido para Matar (1987) e De Olhos Bem Fechados (1999). Compre a partir de R$ 500,00.

3. Quadro Diretor Stanley Kubrick Cinema Arte Filmes Clássicos





Quadro com Impressão Fotográfica em alta resolução, papel glossy fotográfico laminado em polaseal cristal 0,05mm especial com filtro Uv e alta flexibilidade, deixa o poster muito bonito e com uma durabilidade incrível evitando risco de quebras e acidentes com vidro durante o transporte e limpeza. Moldura Preta em pinus de reflorestamento, ecologicamente correto, fundo em eucatex, protege contra umidade, já possui "ganchos" para fixar na parede ou onde queira. Tamanho: 42×29,7. Compre a partir de R$ 46,40.

4. Óculos de Sol "Laranja Mecânica" Polarizado





Assim como o icônico filme britânico-americano de 1971, adaptado, produzido e dirigido por Stanley Kubrick, o novo modelo YOPP "Laranja Mecânica" (eu quero!), também veio para abalar as estruturas das ruas! O modelo possui armação e hastes na cor laranja (forte) e as lentes espelhadas azuis. Tem proteção UV400. Compre a partir de R$ 199,99.

5. O iluminado – Coleção Biblioteca Stephen King





O romance, magistralmente levado ao cinema por Stanley Kubrick, continua apaixonando (e aterrorizando) novas gerações de leitores. “O lugar perfeito para recomeçar”, é o que pensa Jack Torrance ao ser contratado como zelador para o inverno. Hora de deixar para trás o alcoolismo, os acessos de fúria, os repetidos fracassos. Isolado pela neve com a esposa e o filho, tudo o que Jack deseja é um pouco de paz para se dedicar à escrita. Compre a partir de R$ 37,91.

6. Stanley Kubrick, filmografia completa





Stanley Kubrick (1928-1999) iniciou a sua carreira no cinema aos 26 anos, na produção independente, com o ambicioso Killer’s Kiss e em rapidamente começou a trabalhar com Kirk Douglas, Laurence Olivier e Peter Sellers nos seminais Lolita e Spartacus. Foi assim que ganhou o respeito, o apoio e a confiança dos actores, dos produtores e sobretudo dos estúdios, que lhe permitiriam assumir o controlo criativo de que precisava para produzir incontornáveis obras primas do cinema. Compre a partir de R$ 89,90.

BÔNUS: Amazon Prime Video:

Para quem gosta de filmes, inclusive os de Stanley Kubrick, não pode perder a chance de assinar o Amazon Prime. O serviço da Amazon é o que reúne os lançamentos mais recentes do cinema, como Frozen 2, Rei Leão (live action), Wifi Ralph e John Wick 3. Também agrega outros serviços como frete grátis em produtos no site de e-commerce da marca. O plano do Amazon Prime tem apenas uma faixa de preço e custa R$ 9,90 mês.

