Trace Brazuca exalta cultura afrourbana na televisão fechada

View this post on Instagram

Tá chegando o primeiro canal de cultura afrourbana do Brasil! Então já anota na agenda a data de lançamento da TRACE BRAZUCA! Quer fazer parte dessa história cantando o hino que melhor representa a nossa gente? A ideia é juntar o máximo de pessoas, do máximo de lugares, cantando junto, logo no primeiro dia de TRACE BRAZUCA, Negro Drama, dos @racionaiscn. ✊🏿. Solta a voz e poste seu vídeo cantando com as hashtags #TraceBrasil. 🗣📢 No primeiro dia de TRACE BRAZUCA, você pode tá lá, cantando com a gente. 🎶 Assista no canal 624 da @netoficial e @clarobrasil e canal 630 da @vivo, no dia 25 de julho. 📺👀