Globoplay libera duas séries para não assinantes neste fim de semana

"Todas as Mulheres do Mundo" e "Arcanjo Renegado", séries originais produzidas pela Globoplay, estão abertas na plataforma para não assinantes neste sábado (25) e domingo (26). As produções ficam disponíveis de graça até as 23h59 de domingo.

Protagonizada por Emilio Dantas e um grande elenco feminino, a comédia romântica "Todas as Mulheres do Mundo" homenageia a obra de Domingos Oliveira, com roteiro de Jorge Furtado. Paulo é um arquiteto com um quê de poeta que se apaixona por Maria Alice (Sophie Charlotte) no primeiro episódio. Após um relacionamento intenso, ele flerta com a infidelidade e ela vai embora, tornando-se musa de suas poesias. Enquanto ela não volta, ele se envolve com uma série de mulheres.

O elenco ainda conta com nomes como Sophie Charlotte, Martha Nowill, Matheus Nachtergaele, Fernanda Torres, Lilia Cabral, Fábio Assunção, Felipe Camargo, entre outros.

Arcanjo Renegado

A série tem Mikhael (Marcelo Mello Jr.), um sargento comandante de uma equipe do BOPE no Rio de Janeiro, como protagonista. Depois de se envolver em uma operação que termina em chacina, ele é transferido para uma unidade policial no interior do estado. No elenco, estão atores como Érika Januza, Leonardo Brício, Dani Suzuki, Alamo Facó, Rita Guedes e Flávio Bauraqui. A obra é uma coprodução do Globoplay e do Multishow com a AfroReggae Audiovisual.