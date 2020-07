Como ter acesso a milhares de livros gratuitos ou a baixo custo

No Brasil, 25 de julho é o Dia do Escritor. Os escritores Jorge Amado e João Peregrino Júnior foram os idealizadores dessa comemoração que começou em 1960, quando ambos integravam a presidência da União Brasileira de escritores e criaram o Festival do Escritor Brasileiro. A categoria, de fato, precisa ser reverenciada. Compartilhando conhecimento e reflexões, os escritores são fundamentais para o desenvolvimento de qualquer sociedade.

Quanto mais leitores uma nação tem, mais chance ela tem de vencer desafios sociais e garantir um futuro melhor para seus cidadãos. Num país que ainda não conseguiu erradicar o analfabetismo, como o nosso, os índices de leitura ainda são baixos. Segundo a pesquisas "Retratos da Leitura no Brasil", cada brasileiro leu, em média, 2,43 livros em 2019. Os argentinos, leram 5,4 livros no ano. E os franceses, 21.

Muitos alegam que o preço do livro, num país pobre, é obstáculo para a leitura. Não é bem assim. O mercado já oferece alternativas que garantem acesso a livros gratuitos ou a baixo custo. Quem assina o Kindle Unlimited, por exemplo, paga R$ 19,90 por mês para acessar uma biblioteca gigantesca. E o primeiro mês é cortesia. Confira alguns livros disponíveis para quem é assinante do serviço:

1. O Pequeno Livro de Hai-kais do Menino Maluquinho, de Ziraldo







O poeta Ziraldo canta em hai-kais as observações do seu mais famoso personagem, o Menino Maluquinho, sobre a natureza, as relações com a família, com os amigos e consigo mesmo. As ilustrações completam a graça e a poesia da obra, que propõe ao leitor que também faça sua reflexão sobre os temas. R$ 0,00 em eBook Kindle pelo Kindle Unlimited.

2. Todos os romances e contos consagrados, de Machado de Assis







Todos os romances e contos consagrados contém obras-primas de Machado de Assis, que para muitos críticos representam a introdução do realismo no Brasil: Memórias póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro. R$ 0,00 em eBook Kindle pelo Kindle Unlimited.

3. Harry Potter e a Pedra Filosofal, de J. K. Rowling







Harry Potter é um garoto cujos pais, feiticeiros, foram assassinados por um poderosíssimo bruxo quando ele ainda era um bebê. Ele foi levado, então, para a casa dos tios que nada tinham a ver com o sobrenatural. No dia de seu aniversário de 11 anos, Harry descobre sua verdadeira história e seu destino: ser um aprendiz de feiticeiro até o dia em que terá que enfrentar a pior força do mal, o homem que assassinou seus pais. R$ 0,00 em eBook Kindle pelo Kindle Unlimited.

4. O pequeno príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry







Um dos livros mais lidos em todo o mundo, O Pequeno Príncipe foi traduzido para mais de 220 línguas e aparece entre os maiores clássicos da literatura, tendo vendido mais de 8 milhões de exemplares somente no Brasil. Nele é contada a história sensível e comovente de um piloto de avião perdido no deserto e um frágil e inocente menino. R$ 0,00 em eBook Kindle pelo Kindle Unlimited.

5. Você mais inteligente, por Augusto Cury







Você já reparou como temos a tendência de buscar culpados para nossas angústias, perdas e frustrações? E você, culpa os outros pelos seus insucessos ou se reinventa a cada dia? Quem se reinventa reclama pouco e age muito, atribui menos carga aos outros e assume mais responsabilidade para si. Quem se reinventa usa muito menos as mãos para punir e muito mais o coração para perdoar e se superar. R$ 0,00 em eBook Kindle pelo Kindle Unlimited.

6. Orgulho e Preconceito, por Jane Austen







O romance retrata a relação entre Elizabeth Bennet (Lizzy) e Fitzwilliam Darcy na Inglaterra rural do século XVIII. Lizzy possui outras quatro irmãs, nenhuma delas casadas, o que Sra. Bennet, mãe de Lizzy, considera um absurdo. Quando Sr. Bingley, jovem bem sucedido, aluga uma mansão próxima da casa dos Bennet, Sra. Bennet vê nele um possível marido para uma de suas filhas. R$ 0,00 em eBook Kindle pelo Kindle Unlimited.

7. Jogos vorazes, de Suzanne Collins







Após o fim da América do Norte, uma nova nação chamada Panem surge. Formada por doze distritos, é comandada com mão de ferro pela Capital. Uma das formas com que demonstra seu poder sobre o resto do carente país é com Jogos Vorazes, uma competição anual transmitida ao vivo pela televisão, em que um garoto e uma garota de doze a dezoito anos de cada distrito são selecionados e obrigados a lutar até a morte. R$ 0,00 em eBook Kindle pelo Kindle Unlimited.

