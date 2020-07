BRAZA faz sua primeira live da quarentena neste sábado

Neste sábado (25), às 20h, o BRAZA faz sua primeira transmissão ao vivo desde o início da quarentena. A apresentação faz parte do projeto de música SON, da cervejaria Estrella Galícia.

O grupo, formado por Danilo Cutrim (guitarra e voz), Nícolas Christ (bateria), Pedro Lobo (baixo e voz) e Vitor Isensee (teclado e voz), fará um repertório mesclando músicas de toda a sua discografia. O quarteto mistura o reggae, rap, pop, funk e rock em uma sonoridade marcadamente brasileira e latino-americana.

A live pode ser acompanhada no YouTube do artista e no canal fechado Music Box Brazil. Na transmissão, o público poderá fazer doações para o Gabinete de Crise do Alemão, um projeto social feito por moradores do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. A entidade organiza ações de apoio à comunidade.

O BRAZA dá continuidade ao legado do Forfun, grupo que encerrou as atividades em 2015, após quatro álbuns de estúdio. Com três dos quatro membros, a nova banda, com início em 2016, não costuma resgatar os clássicos anteriores, mas já formou uma sólida discografia em quatro anos, com dois álbuns e dois EPs – um deles em parceria com Francisco, El Hombre.