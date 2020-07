5 séries da Netflix que vão deixar seu psicológico abalado

​Você está procurando uma série na Netflix? Então fique atento a esta lista, porque selecionamos algumas opções disponíveis na plataforma de streaming.

Séries na Netflix

Conversando com um Serial Killer — Ted Bundy

Entrevistas atuais, material de arquivo e gravações de áudio feitas no corredor da morte traçam o perfil do notório serial killer Ted Bundy.

Manhunt

Face a novas provas e a um público cada vez mais assustado, o FBI recruta os serviços de um novo tipo de analista para ajudar a apanhar o infame Unabomber.

MINDHUNTER

Dois agentes do FBI expandem as fronteiras da ciência criminal nos anos 70 com um perigoso mergulho no universo da psicologia do assassinato.

Olhos que Condenam

Cinco adolescentes do Harlem vivem um pesadelo depois de serem injustamente acusados de um ataque brutal no Central Park. Baseada em uma história real.

O Perfume

Ao encontrar o corpo de uma cantora sem as glândulas odoríferas, policiais investigam amigos que estudaram com ela num internato.