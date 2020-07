Um por todos e todos por um: 5 livros para relembrar a obra imortal de Alexandre Dumas

Em 24 de julho de 1802 nasceu o escritor francês Alexandre Dumas, autor de livros clássicos como "Os Três Mosqueteiros" e "O Conde de Monte Cristo". Sua obra mais famosa com os personagens D'Artagnan, Athos, Porthos e Aramis teve mais de 100 adaptações entre livros escritos por outros autores, peças de teatro e filmes para o cinema e a televisão ao longo dos últimos dois séculos em todo o mundo.

"O Conde de Monte Cristo", outro título icônico do autor, também ganhou dezenas de adaptações para livros, peças de teatro e filmes no cinema desde 1918 até o mais recente em 2002 no bicentenário de seu nascimento. E se você nunca leu o livro antes vai se surpreender com um final completamente diferente do que mostraram as maioria dos filmes.

Um fato peculiar sobre o escritor é o nome homônimo de seu filho Alexandre Dumas que também se tornou um escritor renomado como autor do clássico "A Dama das Camélias" e foi incluído na Academia Francesa de Letras (Académie française), honraria que não coube ao pai. Outro fato é que ambos eram pretos e foram representados ao longo da história como brancos. Para celebrar suas obras, indicamos 5 livros de Dumas Pai e um bônus de Dumas Filho. Confira:

1. O Conde de Monte Cristo



Manipulando com maestria os cordões da trama, Alexandre Dumas prende o leitor numa teia de peripécias de tirar o fôlego – traições, denúncias anônimas, tesouros fabulosos, envenenamentos e vinganças – e apresenta uma galeria de personagens que retrata o espectro social de um mundo em transformação. Compre a partir de R$ 159,92.

2. Os Três Mosqueteiros



Obra-prima do romance de capa e espada, Os três mosqueteiros foi lançado em 1844 em folhetim e editado em livro ainda no mesmo ano. O jovem d'Artagnan tem um sonho: sair de sua cidade no interior e ingressar na guarda de elite do Rei da França: os Mosqueteiros do Rei. Quando chega à capital, se envolve sem querer em uma luta com três homens valentes e habilidosos, os mosqueteiros Athos, Porthos e Aramis. Compre a partir de R$ 24,90.

3. O homem da máscara de ferro



A frança estava sob o reinado de Luís XIV, um monarca vaidoso e autoritário. Aramis, ex-mosqueteiro do rei Luís XIII, pretendia livrar o país da tirania do herdeiro do trono. Ajudado por seu amigo Porthos, ele planejou a substituição de Luís XIV por Filipe, seu irmão gêmeo. Entretanto, Fouquet, súdito leal ao rei, e D´Artagnan, capitão dos mosqueteiros, impediram o sucesso do plano. Compre a partir de R$ 46,08.

4. A Rainha Margot



Margot é a ponta de três triângulos amorosos de características e dinâmicas próprias (as outras pontas ocupadas por Henrique de Navarra, Henrique de Guisa e Lérac de La Mole). Por meio dessas experiências amorosas, ela passa por um processo de amadurecimento: no início era a jovem princesa Margot, preocupada apenas com seus prazeres; depois do casamento, torna-se a rainha Margarida de Navarra, envolvida diretamente nas intrigas do trono, uma mulher que conhece o amor e a dor. Compre a partir de R$ 61,90.

5. A Tulipa Negra



A ação se passa na Holanda, no século XVII, mais precisamente entre o início de 1672 e maio de 1673. Injustamente acusado de traição, Cornelius van Baerle, médico e cultivador de tulipas, é preso. Apaixona-se por Rosa, a bela filha do carcereiro, e esse amor quase impossível se entrelaça com outro feito também quase impossível: a produção de uma tulipa negra, desafio proposto pela Associação Hortícola de Haarlem, que oferece como prêmio a vultosa quantia de cem mil florins. Dumas entrelaça fatos históricos (como o assassinato dos irmãos De Witt e a especulação econômica em torno da tulipa) com uma história de amor e aventura. Compre a partir de R$ 49,68.

BÔNUS: A Dama das Camélias



Alexandre Dumas Filho narra a história de uma cortesã francesa, seu apogeu, sua derrocada e, em meio aos altos e baixos, o encontro com o verdadeiro amor – na pessoa do jovem Armand Duval, pobre o suficiente para não conseguir sustentá-la, apaixonado o bastante para fazê-la descobrir a verdadeira essência do que é amar. A Dama das Camélias é um livro que trata de forma pungente da moralidade, da soberania do perdão, da humildade dos sentimentos e da resignação. Compre a partir de R$ 40,32.

