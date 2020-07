Globo está processando Bianca Andrade por quebra de contrato, diz site

Um dos principais nomes do Big Brother Brasil 20, exibido entre janeiro e abril, a influenciadora digital Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa, estaria sendo processada pela Globo. As informações são do site Notícias da TV.

A emissora carioca alega que Bianca quebrou contrato porque não afirmou que estava no elenco de comentaristas do reality show "Soltos em Floripa", do serviço de streaming Prime Video. O valor de indenização pedido é de R$ 500 mil.

Reprodução

Segundo documento, ela não cumpriu com cláusula de exclusividade, já que o Prime Video é concorrente direto da Globoplay. Bianca foi anunciada no elenco após sua eliminação do reality show, no fim de fevereiro.

"Alguns dias após a eliminação, quando a ré Bianca ainda se encontrava obrigada a cumprir obrigações contratuais com a Globo, como a participação em programas, entrevistas, ensaios fotográficos, entre outras, a autora teve ciência acerca de grave violação pela influencer das cláusulas contratuais de exclusividade pactuadas pelas partes", diz o processo.

O contrato de exclusividade vigorou até 30 de abril para todos os brothers, que não poderiam aparecer em emissoras, mídias ou sites da concorrência, mesmo após a eliminação. Bianca ainda não comentou o caso.