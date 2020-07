'Aglomeração a 2': Gabriel O Pensador lança clipe à distância com Ivete Sangalo

Gabriel O Pensador e Ivete Sangalo lançaram, nesta sexta-feira (24), a música "Aglomeração a 2", com um clipe criativo para representar casais que estão em quarentena separados.

No vídeo, Ivete aparece cantando com Pensador através de uma tela de computador enquanto ele enfrenta situações rotineiras, sonhando com o que irão fazer quando a quarentena acabar.

"Massa demais poder participar dessa música com Gabriel, meu amigo já de tanto tempo. Só tava faltando essa parceria pra coroar essa amizade. Ameeeeei, Gabriel. Me chame muitas vezes!, escreveu Ivete nas redes sociais.