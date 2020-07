Bon Jovi lança música produzida durante a quarentena

Para a felicidade dos fãs, Bon Jovi lançou, nesta quinta-feira (24), a música "Do What You Can", produzida durante a quarentena. O single faz parte do novo álbum, que será lançado no dia 2 de outubro.

Veja também:

Arquiteto Mauricio Arruda deixa o comando do programa Decora, do GNT

Kim Kardashian veta cenas de crise bipolar de Kanye West em reality show

A música foi composta por Bon Jovi com a ajuda de fãs em uma ação nas redes sociais, em que a banda pediu que as pessoas enviassem seu verso pela hashtag #DoWhatYouCan.

Jon Bon Jovi já havia tocado a versão final da música durante uma live, mas a versão de estúdio com a banda só foi lançada nesta semana. Confira: