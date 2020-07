'Folklore': De surpresa, Taylor Swift lança álbum nesta quinta

Taylor Swift anunciou, na manhã desta quinta-feira (23), que vai lançar um novo álbum à meia-noite. "Folklore", o oitavo disco da cantora, será composto por 16 músicas gravadas durante a quarentena.

"Um novo álbum inteiro de músicas em que despejei todos os meus caprichos, sonhos, medos e reflexões", escreveu Taylor, ao anunciar a surpresa.

De acordo com a artista, a versão física do álbum terá uma faixa bônus, "The Lakes". Além do disco, Taylor também vai liberar o clipe de uma das músicas, "Cardigan", à meia-noite. O vídeo foi gravado com roteiro e direção da própria cantora. "A sessão inteira foi supervisionada por um inspetor médico, todos usavam máscaras, ficaram longe um do outro, e eu até fiz meu próprio cabelo, maquiagem e estilo", contou.

"Antes deste ano, eu provavelmente teria guardado estas músicas para lançar no momento 'perfeito', mas os tempos em que estamos vivendo continuam me lembrando que nada na vida é garantido", disse Taylor Swift nas redes sociais. "Meu instinto está dizendo que, se você fez algo que ama, deve liberar este algo para o mundo. Este é o lado bom da incerteza. Amo todos vocês."

