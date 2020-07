Silêncio de Zayn sobre 10 anos de One Direction mobiliza internet

Harry Styles, Louis Tomlinson, Liam Payne e Niall Horan "fizeram a sua parte" nesta quinta-feira (23) e celebraram os dez anos de formação da One Direction, boy band britânica surgida nos bastidores do reality musical "X Factor". No entanto, os directioners não estão satisfeitos: ainda aguardam manifestação semelhante de Zayn Malik, único integrante a deixar oficialmente o grupo para seguir carreira solo.

Leia mais:

Ícone dos festivais da MPB, Sérgio Ricardo morre aos 88 anos

‘Folklore’: De surpresa, Taylor Swift lança álbum nesta quinta

O termo "o Zayn" ocupou as primeiras posições nos Trending Topics do Twitter brasileiro durante toda manhã depois que um site comemorativo foi lançado e os quatro músicos remanescentes fizeram posts fofos sobre a banda.

when I met these four gents there was no way I thought we would go on to do what we did. So many unbelievable memories we shared together. We felt the adoration of millions from around the planet on a daily basis and it was mind blowing. pic.twitter.com/rHeGL8rY7z — Niall Horan (@NiallOfficial) July 23, 2020

"Quando conheci esses quatro senhores, não havia como pensar que faríamos o que fizemos. Tantas memórias inacreditáveis que compartilhamos juntos. Sentimos a adoração de milhões de pessoas em todo o planeta diariamente e era alucinante", escreveu Niall.

Feeling pretty emotional today. 10 years!! Spent the morning watching old interviews and performances. Just wanted to send a massive thank you to ALL of my band mates. What we did together was incredible — Louis Tomlinson (@Louis_Tomlinson) July 23, 2020

"Me sentindo muito emocionado hoje. Dez anos! Passei a manhã assistindo a entrevistas e shows antigos. Só gostaria de mandar um obrigado gigante a todos os meus companheiros de banda. O que fizemos juntos foi incrível, disse Louis.

I’ve been struggling to put into words how grateful I am for everything that’s happened over the last ten years. I’ve seen things and places that I’d only ever dreamt of when I was growing up. pic.twitter.com/yfAv8aUpbe — Harry Styles. (@Harry_Styles) July 23, 2020

"Me esforcei para achar as palavras para dizer o quão grato estou por tudo o que aconteceu nos últimos dez anos. Vi coisas e lugares que só sonhava ver em sonhos quando estava crescendo", afirmou Harry.

Por fim, Liam afirmou: "Tem sido muito bom me reconectar com tantas pessoas incríveis hoje. Eu só preciso de um tempo para agradecer a toda a equipe por trás da 1D e à equipe que nos ajudou todos os dias. Não poderíamos ter conseguido sem vocês. Todos esses álbuns, turnês e bons momentos precisaram de muito planejamento e trabalho duro.

whether it was masterminding a route around the world for us to take or putting up the stage everyone did such an amazing job and became friends and people we would never forget… what a team… here’s to a whole lot of history #10YearsOfOneDirection — Liam (@LiamPayne) July 23, 2020

Zayn, no entanto, ainda continua em silêncio insuportável para o directioners (seu último tuíte foi em 2 de junho). Ele, que deixou o grupo em 2015, foi citado pelos ex-colegas (todos também tocando carreira solo em alguma medida) nos posts de hoje.

Veja algumas reações:

Se o Zayn postar alguma coisa, é capaz do twt travar, crtz. Ele tem até às 20h pra postar algo. Bora Zayn, deixe a gnt feliz#10YearsOf1D#10YearsOfOneDirection pic.twitter.com/Efui9BVjXD — cadelinha dos meninos (@aclownxx) July 23, 2020

Cansada de ser trouxa porém ainda esperando o zayn malik se pronunciar #10YearsOf1D pic.twitter.com/sKmkBQiEMs — • Clari • 💜✨ (@clarimong) July 23, 2020

Mano…;-;

Os meninos: Agradecendo pelos 10 anos da oned e interagindo entre si. Mãe e irmãs do Zayn: Postando vídeos cantando músicas da oned. Zayn:#10YearsOfOneDiretion #10YearsOf1D #DIRECTIONERSBREAKTHEINTERNET pic.twitter.com/vuJlYEleQ8 — UMA DIRECTIONER ILUDIDA (@biaflegler) July 23, 2020

#10YearsOf1D

Louis:marcou o zayn no tt

Niall: Marcou o zayn no tt e nos stories

Liam: Postou um texto maravilhoso e agradeceu os meninos

Harry: Postou um texto agradecendo os meninos tb

zayn: Malik pic.twitter.com/kF2R6LTMi5 — 𝐌𝐚𝐫𝐢 🤡 (@p_perdida) July 23, 2020