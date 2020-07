Kim Kardashian veta cenas de crise bipolar de Kanye West em reality show

"Keeping Up with the Kardashians" recomeçou as gravações da próxima temporada após a quarentena pelo novo coronavírus, o que coincidiu com uma crise maníaca do transtorno afetivo bipolar de Kanye West, marido de Kim Kardashian.

No entanto, a empresária vetou que esse momento delicado para Kanye e sua família (eles têm quatro filhos). Segundo o site TMZ, ela proibiu que a equipe de produção explore a crise. Fontes do TMZ afirmaram que Kim leva a saúde mental do rapper muito a série e "não quer explorar isso para ganhar audiência".

Há algumas semanas, Kanye lançou uma campanha independente para a presidência dos Estados Unidos. Desde então, tem usado suas redes sociais para acusar a mulher de tentar interná-lo à força. Ele diz que tentou se separar dela e fez críticas também à sogra, Kris Jenner.

Os tuítes são apagados na sequência e, na última quarta, Kim usou seu Instagram para pedir compaixão a esse momento, classificando o marido de "brilhante e complicado",