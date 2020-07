Estádio do Pacaembu recebe drive-in com shows e filmes a partir desta quinta

Depois de se tornar hospital de campanha durante três meses, o estádio do Pacaembu, na zona oeste de São Paulo, vai receber um espaço de entretenimento drive-in, o “Go Dream”. A partir desta quinta-feira (23), começa a programação de filmes e shows, que se estende até o dia 13 de setembro.

No primeiro dia, com ingressos esgotados, serão exibidos os filmes “Elis” e “1917”, além da 11ª temporada de “Detetives do Prédio Azul”. Já nesta sexta-feira (24), a iniciativa recebe o show do MC Lan (20h40). No mesmo dia, ainda tem o documentário “Gabriel Medina” (14h), do canal Off, e “Bumblebee” (17h20).

No fim de semana, “Detetives do Prédio Azul – O filme”, “Pulp Fiction”, “Central do Brasil” e “Auto da Compadecida” ganham sessões. Karol Conká faz show no sábado, às 21h40. Confira a programação completa e informações de ingressos no site oficial.