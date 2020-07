Arquiteto Mauricio Arruda deixa o comando do programa Decora, do GNT

O arquiteto Mauricio Arruda, que apresentou o"Decora" por cinco anos, anunciou no início da noite desta quinta-feira (23), que deixou o posto da atração, um dos carros-chefes da programação do canal por assinatura do GNT. A arquiteta e influenciadora digital Stephanie Ribeiro assume o posto, que passa a se chamar "Decore-se" e tem estreia prevista para outubro.

Em vídeo publicado no Instagram, Arruda explicou que a quarentena acabou sendo um catalisador da sua decisão. "Nossa equipe dominava a casa, o condomínio, a vila, o salão de festas, a escada de incêndio, os elevadores. Então aquele programa, nesse momento, não pode existir", disse ele, que ajudou a pensar o novo formato durante a quarentena até algumas semanas atrás.

"Durante esse tempo, durante esses quatro meses, eu me aproximei muito dos projetos do meu escritório. E eu tô muito envolvido, cuido das obras, faço a direção criativa e eu não consigo mais me ver distante desses projetos", afirmou. "Sempre dividi o meu tempo entre os dois, mas o 'Decora' consome muito tempo. Eu fui emendando, nesses quase cinco anos, uma temporada à outra", contou.

Arruda também afirmou que vai se dedicar a seu canal no YouTube também, porque não se enxerga mais sem sua porção comunicador na área de arquitetura e reforma.

"Foi uma decisão muito difícil de tomar, porque eu me sinto um pouco esse programa. Vocês me chamam de 'Decora' na rua", afirmou ele sobre a despedida.

Arruda assumiu o posto do colega arquiteto Marcelo Rosenbaum quando a produção foi transferida do Rio de Janeiro para São Paulo. Até então, o programa era comandado por Bel Lobo.

"Eu sou outra pessoa, eu sou outro profissional, eu aprendi a escutar as pessoas", resumiu ele sobre a experiência.

Veja abaixo o anúncio do arquiteto: