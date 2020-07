Rolling Stones lançam música inédita com Jimmy Page

Os Rolling Stones liberaram uma música inédita nesta quarta-feira (22), gravada em outubro de 1974 com a participação de Jimmy Page, guitarrista do Led Zeppelin.

A faixa, chamada "Scarlet", faz parte do relançamento de "Goats Head Soup", em 4 de setembro. Além de "Scarlet", o álbum também terá outras duas músicas inéditas: "Criss Cross" e "All the Rage".

Em sua conta do Instagram, Page relembrou o dia da gravação da faixa. "Fui convidado para um ensaio na casa do Ronnie Wood em outubro de 1974. Me falaram que o Keith estaria lá, então era uma boa oportunidade para rever amigos. Keith começou a música e eu tentei moldar um riff que se ligasse no arranjo. E começou a encaixar rápido com aqueles músicos", relatou. "Foi ótimo trabalhar com Keith. A faixa é grandiosa e sólida, estou feliz que eles escolheram lançá-la como uma raridade", completou o artista.